Ющенко рассказал о живущих в резервации украинцах

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в жизни страны все меньше и меньше украинского, а граждане «живут в резервации». Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«В нашей жизни все меньше и меньше украинского. Украинцы живут в резервации, где нам квотируют украинскую песню, сейчас будут квотировать украинский язык, квотировать украинский воздух. Мне это не нравится», — сказал он.

Ющенко также отметил, что последствия событий 2013-2014 годов оказались разными для их непосредственных участников и организаторов. «Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стоял на площади», — сказал он.

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В ноябре на Украине вступил в силу закон, согласно которому каждая четвертая песня в эфире радиостанций должна быть на украинском. Со дня вступления закона в силу квота на украиноязычные песни на радио в течение первого года должна составлять 25 процентов, на протяжении второго года — 30, и только с третьего года — 35.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.

Ющенко пришел к власти после «оранжевой революции» в 2005 году. Пост президента он занимал до 2010 года, когда его сменил Виктор Янукович.