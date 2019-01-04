Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Американец Пол Уилан, которого арестовали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался подданным Великобритании. По информации The Times, после задержания сотрудники дипмиссии США связались с британскими дипломатами. Их проинформировали о статусе Уилана в качестве британского гражданина.

По словам представителя МИД Великобритании, «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу после того, как получили просьбу об оказании помощи».

Пол Николас Уилан задержан при проведении им шпионской акции в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Как стало известно, американца задержали с поличным после получения от гражданина России носителя со сведениями, представляющими государственную тайну. Там содержался не подлежащий разглашению список лиц, в который, в частности, входили сотрудники спецслужб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!