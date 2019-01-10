Спорт
 
Последние новости
Лукашенко пригрозил России
500 человек проводили в последний путь любимого 130-летнего крокодила
В России появилась новая схема обхода налогов
Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США
Самого богатого человека на планете засмеяли за развод с женой
Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео
Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова
Пенсионную надбавку для россиян увеличили
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Новости партнеров

Cейвы российских вратарей попали в число лучших

Перейти в «Мою Ленту»
@EuropaLeague / Twitter

Сейвы вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева и голкипера бельгийского «Генка» Александра Васютина попали в число лучших на групповой стадии Лиги Европы-2018/2019. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Пресс-служба Лиги Европы отметила сейв Лунева в матче 2-го тура со «Славией» (1:0), Васютин попал в список с удачным действием во встрече 6-го тура с «Сарпсборгом» (4:0).

«Зенит» и «Генк» вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала петербуржцы сыграют с турецким «Фенербахче», а «Генку» будет противостоять чешская «Славия».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
19-летний украинский вратарь отказался досрочно возвращаться в «Реал»
Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче
Мексиканский вратарь совершил четыре сейва за 10 секунд
Другие материалы рубрики
Спорт00:02 9 января

«Я не чувствую боли. На это нет времени»

Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
18:20 9 января

Россиянин поднялся на подиум на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках

13:04Сегодня

«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»

12:18Сегодня

Украинский игрок «Манчестер Сити» забил первый мяч за клуб и захотел уважения

Спорт10:1030 декабря 2018
Джон Джонс

«Папочка дома»

Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
11:11Сегодня

Шипулина сочли предателем и увидели в политике

09:51Сегодня

Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику

21:03 4 января

Игрок АПЛ сдал допинг-тест и принялся за кокаин

Спорт00:03 8 января

Игроки легкого поведения

Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
23:12 9 января

Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки

19:09 4 января

Бывшего футболиста «Арсенала» наказали за избиение таксиста

00:41Сегодня

UFC признала прием российского бойца лучшим в году

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Россиянка рассказала об изнасиловании врачами
Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео
В Госдуме нашли способ защитить Курилы от Японии
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США
Президент Южной Кореи призвал Дональда Трампа и Ким Чен Ына встретиться снова
В США призвали Европу сдерживать Россию самостоятельно
Турция отказалась подчиняться требованию США
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Трамп оставил США без нового пива
Сбербанк и ВТБ захотели собственную авиакомпанию
«Аэрофлот» стал пятой в мире и второй в Европе авиакомпанией по пунктуальности
Раскрыты подробности развода богатейшего человека планеты
Саудовская Аравия сумела взять в долг после убийства журналиста
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Дознавательница из Уфы потребует десятки миллионов со своих насильников
В московском доме нашли скелет из 90-х
С бизнесменом расправились у волчьих капканов
Вор растерял украденное по дороге с места преступления
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Деньги на российский космический телескоп разворовали
Глава Пентагона обматерил F-35
«Российский самолет XXI века» спасут от санкций
США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века»
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Cейвы российских вратарей попали в число лучших
«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»
Украинский игрок «Манчестер Сити» забил первый мяч за клуб и захотел уважения
Шипулина сочли предателем и увидели в политике
Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику
Игроки легкого поведения
Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова
Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой
Лукьяненко пообещал покончить с «Дозорами»
Вайнштейна отказались судить за связанный с «Властелином колец» секс-скандал
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ
Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Опасная посадка крупнейшего лайнера в экстремальных условиях попала на видео
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Подросток десять дней бродяжничал в чужой стране из страха спросить дорогу
Самый богатый человек в истории решил развестись
Все материалы
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Представлен новый Ford Explorer с задним приводом
Hyundai показал проекционный дисплей с голографической дополненной реальностью
Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты данные о самом дешевом московском жилье
Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов
Все материалы