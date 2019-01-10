Cейвы российских вратарей попали в число лучших

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Сейвы вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева и голкипера бельгийского «Генка» Александра Васютина попали в число лучших на групповой стадии Лиги Европы-2018/2019. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Пресс-служба Лиги Европы отметила сейв Лунева в матче 2-го тура со «Славией» (1:0), Васютин попал в список с удачным действием во встрече 6-го тура с «Сарпсборгом» (4:0).

«Зенит» и «Генк» вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала петербуржцы сыграют с турецким «Фенербахче», а «Генку» будет противостоять чешская «Славия».

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