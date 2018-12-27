Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче

Нападающий «Интера» Мауро Икарди едва не забил ударом с центра поля в матче против «Наполи» сразу после того, как судья дал стартовый свисток. Трансляция матча шла в группе «Сила ТВ» во «ВКонтакте».

Футболисты «Интера» первыми разводили мяч. Икарди заметил, что вратарь Алекс Мерет отошел от линии, и пробил первым же касанием. Мяч прилетел в перекладину и отлетел в поле, после чего игра продолжилась. «Интер» в итоге сумел вырвать победу в компенсированное время — отличился нападающий Лаутаро Мартинес.

Икарди в 14 матчах чемпионата Италии забил девять голов. Он является лучшим бомбардиром команды. В списке лучших снайперов лиги форвард занимает седьмое место.

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