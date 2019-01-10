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Россия не смогла покончить с зависимостью от Литвы и Белоруссии

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Россия пока не смогла избавиться от зависимости от газотранспортной системы Литвы и Белоруссии, через которые идут поставки газа в Калининградскую область. Не помог даже запуск терминала сжиженного-природного газа (СПГ), по данным агентства «Интерфакс» поставки газа по трубопроводам на территории Литвы по-прежнему идут.

Агентство приводит данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid, который фиксирует продолжение поставок газа по трубопроводу в Калининград. В среду, 9 января, российская область по этому газопроводу получила 4 миллиона кубометров газа. Поставки продолжаются и в четверг, 10 января.

Более того, поставки газа продолжались даже в день торжественного запуска СПГ-терминала 8 января. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер. Данные Amber Grid свидетельствуют, что остановка транзита произошла только 6 января, однако в последствии поставки возобновились.

В среду, 9 января, Алексей Миллер заявил президенту России Владимиру Путину, что после запуска СПГ-терминала магистральный газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград» полностью отключен. Установка по регазификации сжиженного природного газа в трубопроводный под названием «Маршал Василевский» — первая и единственная в своем роде. Она создана на базе газотранспортного танкера, а главная цель — избавить Калининградскую область от зависимости от Литвы и Белоруссии. Суточная производительность морского терминала по приему природного газа составляет 13,2 миллиона кубометров.

В декабре сообщалось, что «Маршал Василевский» использовался для поставок сингапурского газа в Россию.

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