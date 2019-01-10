Российский фильм Sheena667 вошел в конкурс Роттердамского фестиваля

Полнометражный режиссерский дебют Григория Добрыгина Sheena667 вошел в основной лист номинантов на премию Tiger Competitition Роттердамского кинофестиваля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фильма.

Отмечается, что это первый за последние пять лет российский фильм, представленный в основном конкурсе Роттердамского фестиваля.

Картина рассказывает о семейной паре из Тверской области, жизнь которой меняется с появлением интернета. Главные роли в Sheena667 исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский.

32-летний Григорий Добрыгин известен по ролям в фильмах «Матильда», «Черная молния» и «Как я провел этим летом». За роль в последней картине в 2010 году он получил премию Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь».

В 2014 году в конкурс Роттердамского кинофестиваля попала российская лента «Комбинат "Надежда"» Наталии Мещаниновой.

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