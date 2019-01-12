Бьорндален вступился за обруганного после победы Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален поддержал российского спортсмена Александра Логинова. Его слова передает Sportbox.ru.

Бьорндален отметил, что Логинов был наказан за употребление допинга и дисквалифицирован на положенный срок. «Он уже отбыл свое наказание. Нужно с уважением относиться к тому, что Логинов вернулся», — сказал норвежец.

11 января Логинов завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, опередив норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона, что вызвало недовольство среди иностранных биатлонистов. Так, французский спортсмен Мартен Фуркад, который занял седьмое место, назвал победу россиянина позором. Он заявил, что не собирается уважать Логинова, поскольку тот никогда не извинялся за употребление допинга.

Материалы по теме Русские отстрелялись Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации некоторые спортсмены выступали против его возвращения в спорт. В частности, Фуркад отказался пожимать биатлонисту руку во время награждения сборной России на ЧМ-2017, а Самуэльссон призывал россиянина уйти из спорта.

Бьорндален завоевал 13 наград на пяти Олимпиадах. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая. Он одержал четыре из четырех побед на ОИ-2002, что сделало его единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. Норвежец также 95 раз побеждал на этапах Кубка мира по биатлону, а вместе с командными дисциплинами имеет 133 победы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!