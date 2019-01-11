Лидер мирового биатлона испугался российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выразил мнение относительно победы россиянина Александра Логинова на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Его слова приводит TV2.

Бе заявил, что ему надоело обсуждать ситуацию вокруг допингового прошлого Логинова. «Популярность биатлона в России огромна, и многие болельщики постоянно следят за нами. Когда мы высказываем негатив в отношении российских спортсменов, они злятся. Именно поэтому я и не могу критиковать Логинова. Я надеюсь, что другие возьмут на себя ответственность, и ситуация будет решена», — отметил спортсмен.

11 января Логинов завоевал золото в спринте. Бе занял второе место.

Йоханесс Бе является лидером общего зачета Кубка мира по биатлону текущего сезона. Он выиграл наибольшее число гонок и имеет в активе 482 балла. Логинов занимает второе место (372 балла).

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации Бе выступал против возвращения россиянина в спорт. Он заявлял, что прошлое Логинова не забыто, и он должен расплачиваться за это.

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