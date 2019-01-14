Россиянка поела новогодних салатов и впала в кому

Жительница Ростова-на-Дону впала в кому, отравившись салатами. У 42-летней женщины диагностировали инфекционно-токсический шок, сообщает в понедельник, 14 января, DonDay.

Как отмечает издание, Ирине К. стало плохо после ужина, она пожаловалась близким на самочувствие, а затем потеряла сознание. Врачи скорой доставили ее в больницу в тяжелом состоянии.

Ростовчанка остается без сознания и лежит под капельницей. «Блокнот» уточняет, что она отмечала Старый Новый год, а салаты были приготовлены на праздник.

Ровно год назад, в январе 2018-го, в Улан-Удэ произошло массовое отравление посетителей кафе «ШулэнДо». Они ели салат «Цезарь» и другие блюда из курицы в период с 8 по 11 января 2018 года. Пострадали 133 человека.

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