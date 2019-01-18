Бывший заместитель скандального министра объяснил покупку квартиры за миллиард

«Почта России», которую возглавляет Николай Подгузов — бывший заместитель министра экономического развития Максима Орешкина, объяснила происхождение квартиры стоимостью один миллиард рублей. Сообщение госкомпании приводит агентство Rambler News Service.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями российского законодательства. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций», — говорится в сообщении госкомпании.

Почтовый оператор утверждает, что средства на покупку квартиры Подгузов получил в результате продажи двух других квартир в Москве. The Insider, которое первым сообщило о покупке квартиры, утверждает, что стоимость недвижимости составляет один миллиард рублей. Также, по информации издания, покупка была осуществлена в ипотеку, что подтвердили и в «Почте России».

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Квартира расположена в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. По данным ЦИАН, минимальная стоимость такой квартиры начинается от 400 миллионов рублей, а по данным «Яндекс.Недвижимости» — от 600 миллионов рублей.

Подгузов занимал пост заместителя министра экономического развития с сентября 2013 года по июль 2017 года. 7 июля 2017-го Подгузова назначили на пост генерального директора ФГУП «Почта России». В должности замминистра у Подгузова действительно было задекларировано две квартиры площадью 162,2 и 65,5 квадратного метра. Площадь нынешней квартиры Подгузова составляет 386 квадратных метров.

Подгузов успел поработать заместителем бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и нынешнего министра Максима Орешкина. Первый — сидит в тюрьме за махинации при приватизации «Башнефти», а второй недавно попал под вал критики в связи с назначением на пост главы Кадастровой палаты России уроженца Таджикистана Парвиза Тухтасунова — выпускника медицинского вуза.

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