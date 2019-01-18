На Приморской сцене Мариинки стартовал театральный марафон

Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра. Мероприятие проходит в рамках Года театра, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 18 декабря.

В рамках открытия на Приморской сцене поставят «Спящую красавицу», балет-феерию Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. После показа эстафету примут 85 регионов России. По словам организаторов, из Владивостока Приморский театр драмы отправится в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр — в Южно-Сахалинск. Финальной точкой станет Калининград.

Отмечается, что в рамках марафона пройдут форумы Союза театральных деятелей «Российский театр — XXI век. Новый взгляд». На них будут затронуты проблемы театрального дела в России и вопросы сохранения уникальных театральных профессий.

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