Пойманный на кокаине Еременко обрел новый клуб

Финский полузащитник Роман Еременко стал футболистом «Ростова». Об этом сообщается на сайте клуба.

31-летний хавбек заключил контракт на 2,5 года.

До этого Еременко выступал за московский «Спартак». В сезоне-2018/2019 Еременко принял участие в четырех матчах красно-белых в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

В августе 2018-го было объявлено, что Еременко присоединится к московскому «Спартаку». 7 октября футболист дебютировал за столичный клуб, выйдя на поле в матче против «Енисея». Для него это стало первой игрой с 2016 года — футболист отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.

В РПЛ Еременко также защищал цвета казанского «Рубина» и московского ЦСКА. Будучи игроком «Рубина», Еременко становился обладателем Кубка России. Вместе с ЦСКА хавбек стал чемпионом России. Также в его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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