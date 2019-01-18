Лукашенко ответил на обвинения в заправке украинских танков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его упрекают в том, что Минск поставляет Украине дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки [украинские] дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское», — сказал он.

Кто упрекает в этом Минск, белорусский лидер не уточнил.

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По утверждению Лукашенко, Россия постоянно наращивает поставки топлива на Украину, а объемы белорусской стороны снижаются. Это подтверждают и подсчеты аналитиков, о которых в октябре прошлого года писал сайт EnKorr: в 2018-м доля белорусских производителей в балансе поставок дизельного топлива на Украину снизилась с 43 до 35 процентов, а российская выросла с 28 до 37 процентов. Российское дизтопливо поставляется на украинский рынок через Харьковскую область.

Основу парка бронетехники сухопутных войск Украины составляют танки Т-64 различных модификаций, оснащенные дизельными двигателями 5ТДФМ. Эти и другие машины задействованы в силовой операции Киева в Донбассе.

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