Украинская легкоатлетка решила выступать за сборную России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской бегунье Наталии Погребняк выступать на соревнованиях за сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина, после того, как Погребняк вышла замуж за российского атлета, она сменила спортивное гражданство. Теперь бегунья имеет право выступать на внутрироссийских турнирах.

Паркин также отметил, что Погребняк получила возможность подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на международных соревнованиях. «Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах», — добавил он.

30-летняя легкоатлетка в составе сборной Украины выигрывала эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы-2010 и также в эстафете становилась третьей на чемпионате мира-2011. Погребняк — трехкратная чемпионка Украины на дистанции 100 метров. С января 2017 года она состоит в браке с российским легкоатлетом Дмитрием Сорокиным.

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