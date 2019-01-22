ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России

Московский ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым. Об этом во вторник, 22 января, сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение нападающего с красно-синими рассчитано до окончания сезона-2021/2022. Финансовые условия сделки не уточняются.

1 января Чалов вместе с одноклубником Ильзатом Ахметовым попал в список самых перспективных игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При составлении рейтинга учитывалось мнение журналистов, которые просили включить туда игроков, способных стать звездами европейского футбола в ближайшем будущем.

Чалов — воспитанник детско-юношеской спортивной школы ЦСКА. Форвард играет за основную команду армейцев с 2016 года. С тех пор он принял участие в 73 матчах, в которых отметился 24 забитыми мячами. После первого круга нынешнего сезона Российской премьер-лиги Чалов возглавляет гонку бомбардиров с 9 голами.

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