Белорусская оппозиция пригрозила России распадом

Россия столкнется с угрозой собственного распада, если решит силой присоединить к себе Белоруссию. Об этом в интервью «Нашей Ниве» заявил сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия», находящейся в оппозиции к правящему в стране режиму, Павел Северинец.

Отвечая на вопрос, будет ли Белоруссия оккупирована Россией, Северинец указал, что угроза этого велика. «Но день, когда Москва решит силой превратить Беларусь в часть империи, станет началом конца империи. Если Кремль будет осуществлять захват по крымскому или донецкому сценарию — Россия развалится», — указал он.

«Со времен Великого княжества Литовского тайна жизни и смерти Российской империи пульсировала здесь: первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии в Минске (в 1898 году — прим. «Ленты.ру»), царская ставка [императора Николая II] в Первой мировой войне в Могилеве и Беловежская пуща стали поворотами заложенного в Беларусь геополитического ключа», — объяснил свою позицию Северинец.

По его словам, Белоруссия пожертвовала лучших своих гениев, чтобы преобразовать, изменить и просветить Россию. «Симеон Полоцкий, [Федор] Достоевский, [Владимир] Высоцкий, [Валерия] Новодворская, [Андрей] Макаревич, [Светлана] Алексиевич… Уже пятьсот лет Россия хочет поглотить партизанскую Беларусь, а она все поперек горла. Они нас МиГами, а мы их книгами», — сказал политик.

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«Мы молимся и делаем что можем, чтобы они сюда не полезли. Но надо быть готовыми защищать независимость — тогда империя треснет по швам», — добавил он.

В разговоре также была затронута тема будущего президента республики Александра Лукашенко. «Является ли Лукашенко гарантом белорусской независимости? Он уже 25 лет является гарантом своей личной власти», — считает Северинец.

«Хочешь, чтобы белорусы тебя поддержали? Отдай народу награбленное, верни свободу, покайся, выпусти политических заключенных и несправедливо осужденных, подними бело-красно-белый флаг (флаг Белорусской народной республики в 1918 году, а также Белоруссии в 1991-1995 годах — прим. «Ленты.ру») и проведи свободные выборы. Если Лукашенко этого не сделает — он сам подпишет себе приговор, и история будет к нему неумолима», — добавил политик.

При этом сам Лукашенко в течение последних нескольких месяцев неоднократно касался темы независимости и суверенитета республики. Так, в июне 2018 года президент допустил, что Белоруссия может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

Уже в декабре президент Белоруссии заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

В начале 2019 года Лукашенко предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.

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