Власти Уфы задумали поднять цены на проезд в общественном транспорте в часы пик

В администрации Уфы обсуждают возможность введения плавающих тарифов на проезд в общественном транспорте. В частности, власти города рассмотрели возможность повышения стоимости проезда в часы пик на прошедшем круглом столе, посвященном вопросам транспорта, сообщает Proufu.ru.

Идея внедрения новой ценовой политики была предложена еще осенью Минтрансом, однако председатель госкомитета по РБ Светлана Бурдюк предложила ввести новую систему уже сейчас.

По мнению властей, введение плавающих тарифов позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик. Однако в столице Башкирии с этой инициативой могут возникнуть сложности, поскольку, во-первых, предложенную схему будет необходимо довести до частных перевозчиков, которые сами устанавливают стоимость. Во-вторых, могут возникнуть и проблемы с государственным транспортом, которому, как отмечает ресурс Рroural.info, ему придется снизить уже имеющиеся цены.

Ресурс также напоминает, что плавающая тарифная схема уже вводилась в Ульяновске. Утром в час пик проезд в городском автобусе стоил 20 рублей, затем 18 рублей, а после 20:00 цена поднималась до 24 рублей.

Практика динамических тарифов применяется в Лондоне, где стоимость проезда в час пик на 17 процентов выше, чем в другое время.

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