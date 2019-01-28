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Противники «желтых жилетов» вышли на улицы Парижа

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Более десяти тысяч человек вышли на «Республиканский марш свобод», организованный движением «красные платки», в Париже. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные парижской полиции.

Участники марша прошли от площади Нации до Бастилии для «защиты демократии и институтов» перед «лицом насилия». Как отмечает телеканал CNEWS, демонстранты выступали под лозунгом «Остановите насилие».

Сами «красные платки» выступают за «восстановление правопорядка» и «мир во Франции», а также, как отмечает издание, позиционируют себя как противники «желтых жилетов» и революции. На сайте организации говорится, что она была создана 26 ноября Джоном Кристофом Вернером в Воклюзе.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине ноября прошлого года из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб.

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