Настя Рыбка рассказала о чувствах к Дерипаске

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о своих чувствах к бизнесмену Олегу Дерипаске, который судился с ней. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщает «Русская служба Би-би-си».
По словам девушки, она все еще влюблена в предпринимателя и предполагает, что эти чувства были взаимными. Кроме того, Вашукевич не получала финансового вознаграждения за проведенное с ним время на яхте в Норвегии и не записывала происходившее там на диктофон.
В настоящее время банковские карты Насти Рыбки заблокированы, и девушка не знает, как выплатить Дерипаске взысканные с нее 500 тысяч рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни.
29 января сообщалось, что российские спецслужбы запретили Вашукевич высказываться на определенные темы, в том числе касающиеся Дерипаски.
Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.