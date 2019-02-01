Настя Рыбка рассказала о чувствах к Дерипаске

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о своих чувствах к бизнесмену Олегу Дерипаске, который судился с ней. Об этом в пятницу, 1 февраля сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам девушки, она все еще влюблена в предпринимателя и предполагает, что эти чувства были взаимными. Кроме того, Вашукевич не получала финансового вознаграждения за проведенное с ним время на яхте в Норвегии и не записывала происходившее там на диктофон.

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В настоящее время банковские карты Насти Рыбки заблокированы, и девушка не знает, как выплатить Дерипаске взысканные с нее 500 тысяч рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни.

29 января сообщалось, что российские спецслужбы запретили Вашукевич высказываться на определенные темы, в том числе касающиеся Дерипаски.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны 17 января в Шереметьево, куда они прибыли после депортации из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга. Московская полиция подтверждала, что им вменяется вовлечение в занятие проституцией.

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