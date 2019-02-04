Фигуристка ушла от нынешнего тренера Медведевой к бывшему и преуспела

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева исполнила на тренировке четверной сальхов в каскаде с тройным. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсменки.

«Четверной сальхов. Шаг за шагом», — прокомментировала прыжок 18-летняя спортсменка.

На официальных соревнованиях четверной сальхов удавалось выполнить лишь двум фигуристкам — подопечной Тутберидзе Александре Трусовой на этапе юниорского Гран-при (2017/2018) и японке Мики Андо в финале юниорского Гран-при (2002/2003).

Турсынбаева перешла в группу к Тутберидзе в 2018 году, покинув команду нынешнего тренера Евгении Медведевой, канадца Брайана Орсера. Она является бронзовой медалисткой юношеских Олимпийских игр 2016 года и четырехкратной чемпионкой Казахстана.

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