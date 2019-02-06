США отказались бояться российского оружия «Судного дня»

США не считают опасной ядерную энергетическую установку российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какую угрозу для Вашингтона представляет океанская система, она сказала, что Соединенные Штаты обладают сильнейшей армией в мире. «У меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным», — отметила Томпсон.

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Она также напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон продолжит финансировать создание необходимых американских систем.

Ранее 6 февраля сообщалось, что испытания «Посейдона» подтвердили заявленные характеристики изделия. В январе источник в российском в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что атаку «Посейдона» будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6» устройством «Судного дня». Месяцем ранее президент России Владимир Путин официально подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как «Статус-6», стало известно в ноябре 2015 года.

Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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