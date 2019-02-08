Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россию в гонке представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Александр Поварницын. Первое место завоевала норвежская команда. Серебро досталось сборной Франции.

7 февраля Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке. Его отставание от лидера норвежца Йоханеса Бе составило 2 минуты 41 секунду.

Седьмой этап Кубка мира проходит в канадском Кэнморе. Он продлится до 11 февраля. Девятый этап также пройдет в Северной Америке. Соревнования в Солт-Лейк-Сити продлятся с 14 по 18 февраля.

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