Появились подробности возмутившей чиновников реформы правительства

Аппарат правительства будет реорганизован, сообщает The Bell со ссылкой на трех вице-премьеров, руководителя секретариата и двух работников аппарата кабмина. По информации издания, чиновники недовольны предстоящими изменениями.

Реформа предусматривает сокращение штата секретариатов вице-премьеров и укрупнение под их нужды профильных департаментов, объясняют собеседники издания. Профильные департаменты поделят 10 вице-премьеров, однако контролировать их работу будет только один — Константин Чуйченко. Он является автором изменений.

«Де-факто, если задумка будет реализована в таком виде, она принесет только дополнительную нагрузку», — говорит федеральный чиновник. По его словам, после реформы за каждое важное решение будет отвечать не группа сотрудников, а «один вице-» и один департамент.

«Как ни крути, получается двойное подчинение, при этом главным становится тот, у кого надзор — то есть Чуйченко», — говорит собеседник The Bell.

Кроме того, в результате изменений может исчезнуть закрытая каста «суперкомпетентных чиновников».

Официальных объявлений о реформе пока не было. По данным РБК, в правительстве определятся с этим вопросом весной. Чуйченко в интервью «Коммерсанту» анонсировал лишь создание департамента по контрольно-надзорной деятельности.

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