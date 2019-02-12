Путин успокоил собравшихся покупать квартиру россиян

Нынешний рост ставок по ипотечным кредитам является временным и скоро сойдет на нет, заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует РБК.

«У меня нет оснований полагать, что будет как-то иначе», — отметил глава государства. Ситуацию с ростом ставок «на пункт, на два процентных пункта» он назвал ожидаемой.

По его словам, главная причина удорожания ипотечных кредитов — повышение ключевой ставки Центробанка. Оно, в свою очередь, стало способом борьбы с инфляцией, вызванной повышением НДС с 18 до 20 процентов. Уже в ближайшем будущем ставки по ипотечным кредитам, по словам Путина, должны начать снижение.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2018 года в России составила 9,66 процента годовых, что на 0,14 процента больше, чем в ноябре, и является максимальным показателем с февраля.

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