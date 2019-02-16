Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России

Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона. Об этом в интервью БелТА сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Решение было принято на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко с участием министров культуры, спорта и образования. По словам Колобкова, в 2018 году были утверждены приказы по игровым командным видам спорта, теперь очередь дошла до футбола.

Он отметил, что осталось внести изменения в регламент Российского футбольного союза (РФС). При этом на декабрьском заседании исполкома РФС решение о новом статусе белорусских футболистов принято не было.

В настоящее время в российском чемпионате выступают шесть игроков из Белоруссии: Тимофей Калачев («Ростов»), Александр Мартынович («Краснодар»), Михаил Сиваков («Оренбург»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Максим Володько («Арсенал») и Денис Поляков («Урал»).

В ноябре 2018-го стало известно о том, что белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге. Решение было утверждено на заседании совета директоров.

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