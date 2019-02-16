Спорт
 
Последние новости
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit
США заявили о тайных переговорах венесуэльских генералов с оппозицией
Российский боец ММА получил удар в пах на 12-й секунде раунда
Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась
Африканская страна осталась без электричества
Лавров пошутил о следящем за ним «Большом брате»
Шнуров порассуждал о конфликте между Друзем и Бером
На спорных островах в Японском море остался последний житель
Новости партнеров

Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России

Перейти в «Мою Ленту»
Белорусский игрок «Краснодара» Александр Мартынович

Футболисты из Белоруссии перестанут считаться легионерами в чемпионате России начиная со следующего сезона. Об этом в интервью БелТА сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Решение было принято на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко с участием министров культуры, спорта и образования. По словам Колобкова, в 2018 году были утверждены приказы по игровым командным видам спорта, теперь очередь дошла до футбола.

Он отметил, что осталось внести изменения в регламент Российского футбольного союза (РФС). При этом на декабрьском заседании исполкома РФС решение о новом статусе белорусских футболистов принято не было.

В настоящее время в российском чемпионате выступают шесть игроков из Белоруссии: Тимофей Калачев («Ростов»), Александр Мартынович («Краснодар»), Михаил Сиваков («Оренбург»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Максим Володько («Арсенал») и Денис Поляков («Урал»).

В ноябре 2018-го стало известно о том, что белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге. Решение было утверждено на заседании совета директоров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белорусские футболисты в России со следующего сезона не будут считаться легионерами
Белорусских спортсменов предложили считать россиянами
Российский биатлонист передумал выступать за сборную другой страны
Другие материалы рубрики
Спорт00:06Сегодня

«Мясники» против «Пионервожатых»

В немецких концлагерях была футбольная лига заключенных. За плохую игру их ждал расстрел
08:55Сегодня

Российский боец ММА получил удар в пах на 12-й секунде раунда

20:5615 февраля

Овечкин объяснил решение о пропуске Олимпиады-2018

12:0011 февраля

В Бостоне прошел этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

Спорт00:0214 февраля
Винисиус

«Он уничтожает всех»

В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
22:5015 февраля

Лидер мирового биатлона впервые за последние 11 гонок остался без медали

18:3915 февраля

Главный критик российского биатлона взялся за футбол

14:41 6 февраля

Макгрегор стал бренд-амбассадором Parimatch

Спорт00:0913 февраля

Охота на демонов

Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
16:2915 февраля

Российский боец Харитонов захотел подраться с Емельяненко

21:3729 января

Нурмагомедов отреагировал на девятимесячную дисквалификацию

19:4615 февраля

Попавшийся на допинге олимпийский чемпион дал совет Логинову

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Коренные жители Камчатки пожаловались Путину на запрет ловить рыбу
Петербуржцам предложили поработать у губернатора
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
Африканская страна осталась без электричества
США заявили о тайных переговорах венесуэльских генералов с оппозицией
Пять человек стали жертвами стрельбы в США
В режиме ЧП Трампа нашли нарушения
Эрдоган назвал причину непринятия Турции в Евросоюзе
В США захотели запретить выход страны из ракетного договора
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Донбасс приготовился к мобилизации
Порошенко признался в любви и был обруган
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов
России предсказали устойчивость к санкциям
Российский министр сравнил себя с занозой
Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
«Мегафон» договорился с регионами о цифровизации
Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку
Все материалы
Силовые структуры
Гейдар Алиев (второй слева)«Ну и почем нынче судья?»
Как чиновники в СССР дружили с миллионерами и торговали должностями на Кавказе
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
В Москве задержали крупного американского инвестора
На мэра Иваново напали с битой
Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Раскрыты перспективы российского «Охотника»
Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»
Россия захотела продать Су-57
Найден эффективный способ предотвратить рак
Все материалы
Спорт
«Мясники» против «Пионервожатых»
В немецких концлагерях была футбольная лига заключенных. За плохую игру их ждал расстрел
Российский боец ММА получил удар в пах на 12-й секунде раунда
Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России
Овечкин объяснил решение о пропуске Олимпиады-2018
Лидер мирового биатлона впервые за последние 11 гонок остался без медали
Главный критик российского биатлона взялся за футбол
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Оскорбившее голливудских звезд решение «Оскара» отменили
Шнуров порассуждал о конфликте между Друзем и Бером
Актер из «Игры престолов» разделся и зачитал любовные письма
Создатель худшего музыкального фестиваля решил устроить новое мероприятие
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась
Лавров пошутил о следящем за ним «Большом брате»
Умер Михаил Юрьев
Русского иммигранта пристыдили за «непристойный» номер на Tesla
Все материалы
Ценности
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Крупный магазин отказался ретушировать целлюлит моделей в рекламе
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Внешность сестер Хадид на детских фото удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Бразилец встал на шипы и укусил шесть ядовитых змей
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет из Греции
5000-сильный автомобиль распродан на два года вперед
Все материалы
Дом
Большие оригиналы
Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
Все материалы