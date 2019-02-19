Подмосковные ветераны получат бесплатную стоматологическую помощь

Ветераны боевых действий смогут получить бесплатное лечение в Московской областной стоматологической поликлинике в рамках акции ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 февраля.

«Участники акции не только получат консультацию специалистов. Им также проведут онкоскрининг и 3D-рентгеновский снимок для диагностики заболеваний полости рта, при необходимости выполнят профессиональную гигиену и санацию», — сказал Матвеев.

Он уточнил, что акция начнется 20 февраля и продлится до конца месяца.

В пресс-службе профильного ведомства добавили, что для участия в акции необходимо записаться на прием к специалисту через регистратуру поликлиники. При себе необходимо иметь удостоверение ветерана, паспорт и полис ОМС.