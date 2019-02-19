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Спортсмен сдвинул двухтонный автомобиль ради спасения человека

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Райан Белчер

В американском населенном пункте Ипсиланти, штат Мичиган, любитель пауэрлифтинга сумел передвинуть автомобиль и спасти придавленного им человека. Об этом сообщает Fox News.

В конце рабочего дня 29-летний Райан Белчер (Ryan Belcher) услышал грохот и выскочил на улицу, чтобы узнать, что произошло. Он увидел перевернутый после ДТП Jeep Cherokee, под которым лежал человек. Нижняя часть его тела оставалась в салоне, а верхняя была зажата между машиной и дорожным знаком.

«Когда я подошел, там уже было человека четыре, — рассказывает Белчер. — Они пытались сдвинуть машину, но было видно, что ничего не выйдет». Пауэрлифтер понял, что в такой ситуации могут быть полезны навыки, которыми он овладел во время тренировок. По его утверждению, он делает приседания со штангой весом более 400 килограммов, а его становая тяга превышает 360 килограммов.

Белчеру удалось сдвинуть автомобиль и освободить пострадавшего. Тот получил серьезные травмы, но остался жив. Женщина, находившаяся в салоне перевернутого Jeep Cherokee, также доставлена в больницу. В результате ДТП никто не погиб.

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