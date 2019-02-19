В Москве пройдут онлайн-сессии Red Light Radio

В Москве 21 и 22 февраля состоится онлайн-сессия Red Light Radio (RLR), радиостанции и международной музыкальной платформы из Амстердама. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляции RLR с диджей-сетами московских музыкантов пройдут в магазине adidas Originals на Кузнецком Мосту. 21 февраля выступят исполнители Boym, Abelle, Mashkov, Lipelis и София Родина, на следующий день — Adamov, Kovyazin D, XΛN, Аня Карманова и Karolina BNV.

Вход на московские эфиры Red Light Radio в adidas Originals будет осуществляться по регистрации, ссылки на которую для каждого из двух дней опубликованы в официальной группе в Facebook. Прямые трансляции мероприятий можно будет посмотреть на страницах Red Light Radio, лейбла System 108 и магазина adidas Originals в соцсетях.

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