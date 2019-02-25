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Состоялось вручение премии «Большая рыба»

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Стали известны итоги третьей церемонии награждения премии «Большая рыба». Награды за лучшую рекламу по итогам 2018 оспаривали 300 работ в семи номинациях: рекламные ролики, кампании, BTL, Digital, социальная реклама, принт/аутдор, брендинг. Об этом сообщает пресс-релиз организаторов премии — портала Sostav.

Главная награда премии — звание Большой рыбы за вклад в развитие рекламной индустрии вручили бессменному творческому лидеру креативного агентства «Восход» Андрею Губайдуллину.

Премия «Прорыв года» от «Восток-Медиа» присуждена компании «Связной/Евросеть» за работу #ЦветНастроенияЧёткий. Компания награждена за «за прорыв в форматах рекламы розничных сетей, за нативный подход в традиционных каналах коммуникации и за успешное объединение двух крупнейших сетей».

Приз спонсорских симпатий в номинации принт/аутдор от генерального партнера NEBO.digital достались Lays, Pepsico и «Леруа Мерлен».

Итоги 2018 года оценивали почти 70 тысяч читателей портала, а также авторитетное экспертное жюри. Церемония награждения прошла в стиле 90-х годов. Свои главные хиты исполнили группы «Технология» и «Вирус», напомнив времена, когда реклама в России делала свои первые шаги. Рядом со сценой находился Mercedes-Benz Geländewagen 1999 года, обклеенный логотипами спонсоров и партнеров премии. Его «пригнал» режиссер вечера Павел Недостоев.

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