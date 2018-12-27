Sostav назвал лучшую рекламу года

Медиаресурс Sostav подвел итоги конкурса на звание лучшей рекламы года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в издании.

В Sostav отметили, что в голосовании за рекламные проекты, длившемся месяц, приняли участие 67,6 тысяч пользователей и 2,2 тысячи экспертов, чьи мнения учитывались при выборе победителя. Победителям будет вручен «российский рекламный Оскар» — приз «Большая рыба»!

Лучшими роликами года были признаны: «Любви все равно» — мини-фильм об отношениях между мужчиной и женщиной (клиент — FERRERO, агентство — DADA Agency, Resonate Strategies) и «Прощай, Средневековье» — сайт об ИППП на основе картин Иеронима Босха (клиент — ИНВИТРО, агентство — Possible Group).

Лучшей рекламной кампанией года была признана: «Предпринимай на всю голову!» — серия блокбастеров для банка «Точка» (агентство: Восход). Лучшей социальной рекламой — BeFriend — социальный проект в поддержку обреченных бездомных собак, пойманных накануне Чемпионата мира по футболу 2018 и отправленных в приюты (клиент — благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника», агентство — DPG).

Лучшим BTL-проектом: «Тест на отцовство» (клиенты — «Бургер Кинг», фонд «Отцовство», агентство — ROOM458). Лучшим проектом в принте — «Любимая, спасибо за PS4» (клиенты — Sony PlayStation, креатив — TUTKOVBUDKOV). В категории брендинг была признана кампания «Есть настоящее» (клиент — «буше», агентство — Супрематика).

На протяжении уже 13 лет Sostav вместе со своими читателями и экспертами (топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний) выбирает лучшую рекламу года.