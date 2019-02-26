США оценили отставку «лица религиозной мафии Ирана»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Новость о своем уходе он опубликовал на своей странице в Instagram. «Искренне прошу прощения за то, что не могу продолжить службу и за все недочеты моей работы», — отметил он. В то же время Зариф не пояснил причину отставки. В дипломатическом ведомстве страны подтвердили заявление министра.

Как пишет Reuters, по некоторым неподтвержденным данным, это связано в визитом сирийского лидера Башара Асада в Тегеран. В СМИ писали, что глава МИД не был уведомлен о его приезде.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter написал, что в Вашингтоне «сделают пометку» об отставке Зарифа. В то же время он подчеркнул, что в любом случае на отношения США и Ирана это никак не повлияет. «Он и [президент Ирана Хасан] Рухани — лишь подставные лица религиозной мафии в стране. Мы в курсе, что все решения принимает [верховный лидер аятолла] Хаменеи», — говорится в сообщении.

Мохаммад Джавад Зариф сыграл ключевую роль в заключении ядерной сделки с западными странами в 2015 году. После того, как США вышли из нее в мае 2018 года, он подвергался нападкам сторонников жесткого курса в отношении Запада в Иране.

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