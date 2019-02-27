Россияне пригрозили перекрыть Транссиб из-за отмененной электрички

Жители Танхойского сельского поселения (Кабанский район Бурятии) намерены перекрыть движение по Восточно-Сибирской железной дороге, которая является частью Транссиба, если им не вернут электричку Выдрино — Мысовая, отмененную в 2013 году. Об этом сообщает ОТР.

Поезд курсировал по удобному для селян расписанию. Кроме того, стоимость проезда была низкой. Местные власти запустили взамен поезда автобусы, которые ходят только утром и вечером, а стоимость билета на них в разы больше.

По словам одной из селянок, глава государства Владимир Путин поручил Минтрансу вернуть отмененный транспорт еще четыре года назад. «Но воз и ныне там. (...) Люди остались без транспортного доступного сообщения», — пояснила она.

В РЖД считают, что отмененный рейс был нерентабельным. По подсчетам компании, ежегодные потери от него оценивались почти в шесть миллионов рублей. В частности, одна из причин в том, что в четырех вагонах ездили обычно около 50 человек, а то время как их вместимость — 350 пассажиров.

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За последние годы в Бурятии из-за финансовых разногласий компании-перевозчика и местных властей были отменены несколько маршрутов пригородных поездов, писало «Байкал-Daily», в том числе в Кабанском районе. Его жители опровергали данные о том, что электрички слабо заполнены и заявляли, что их отмена сильно ударит по населению. В частности, бывший глава Танхойского поселка Сергей Гершевич жаловался, что местным приходится идти до автобусных остановок по непролазной тайге и люди «вынуждены стоять в лесу по колено в снегу».

В 2015 году российский президент отреагировал на ситуацию и резко раскритиковал деятельность бывшего председателя совета директоров РЖД Аркадия Дворковича. «Что происходит? Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Мы понимаем, насколько это серьезно: это же не один автобусный маршрут отменили, а перестали ходить электрички в регионах», — отмечал Путин, поручив восстановить отмененные маршруты. Дворкович обещал решить проблему в течение месяца.

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