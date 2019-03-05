На вечеринках в «Бессоннице» выступят dOp и Sasha

В «Бессонницу» приедут dOp, Blent и Sasha. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 марта.

7 марта в московском клубе состоится первая вечеринка серии The KEY, организаторы которой обещают живой звук. Гостями мероприятия станут французское трио dOP и группа Blent, состоящая из экс-участника проекта Azari&III Седрика Гасаида и российского саунд-продюсера Виктора Карзалова.

8 марта в честь 11-летия лейбла DAR на площадке организуют выступление британского продюсера и диджея Александра Кое, известного как Sasha. Его лицо неоднократно появлялось на обложках музыкальных журналов, он четырежды возглавлял список сотни лучших диджеев по версии журнала DJ Mag, получил четыре премии International Dance Music Award и номинировался на «Грэмми». Кроме Sasha, на вечеринке отыграют такие музыканты, как Denis A , Dao Dar, Mr Morek, Mirida, Ruhu, Anton Dasaev, Astral Base, Batkov и Marmeladova.

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