В деревне Перемилово объявили Год театра

В Театральной галерее на Малой Ордынке 7 марта откроется выставка работ художника Владимира Любарова с интригующим названием «Год театра в деревне Перемилово». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выставка организована Театральным музеем имени Бахрушина при поддержке Министерства культуры России.

Почти все истории живописных серий Любарова («ФизкультПривет», «Буза в деревне Перемилово», «Наводнение», «Кудыкина гора» и «Едоки») происходят в деревне Перемилово. В новой выставке персонажи художника перевоплощаются в героев Пушкина, Лермонтова, Островского, Толстого, Горького и Чехова.

Владимир Любаров — российский художник и график, член Союза художников России. Картины Любарова, которые сам он называет «картинками», подразделяются на серии. Основная и любимая — «Деревня Перемилово» — создается мастером с 1992 года и уже включает более 500 работ. Произведения Любарова выставлялись в России и Европе, в том числе на персональных выставках в Третьяковской галерее и Русском музее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!