В лесных пожарах в России нашелся китайский след

Житель Приморского края застал китайца на месте пала травы между селом Пуциловка и Уссурийском, сообщает PrimaMedia.

Иностранец так и не смог объяснить на камеру свои действия и цель поджога. На кадрах видно, как он в первую очередь пытается загородить от камеры номер автомобиля.

Агентство напоминает, что сейчас в 11 муниципалитетах Приморья, в том числе в Уссурийском городском округе, действует особый противопожарный режим.

Лесные пожары начались в Приморье в феврале и приобрели массовый характер из-за малоснежной и теплой зимы. Сайт NewsVL.ru писал, что «основные тепловые аномалии» (такую формулировку используют как местные журналисты, так и пресс-служба администрации региона, основываясь на данных космического мониторинга — прим. «Ленты.ру») тянутся вдоль границы с Китаем. От смога страдают все населенные пункты в районах бедствия, а также Владивосток; возгорания подошли вплотную к Транссибирской магистрали, где железнодорожным составам приходится проезжать сквозь «стену огня и дыма», сообщал Znak.com.

Кроме того, отмечалось, что пожары затронули и северо-восток КНР.

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