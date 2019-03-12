Пассажир самолета устроил на борту пьяный дебош и попал на видео

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета Оренбург — Москва и попал на видео. Кадры во вторник, 12 марта, «Ленте.ру» предоставили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, пассажир ругался и мешал работе экипажа, из-за чего командиру воздушного судна пришлось вызывать полицейских. На записи видно, как двое сотрудников правоохранительных органов пытаются вывести мужчину из самолета, однако тот кричит, что заплатил за билет 18 тысяч рублей, и отказывается вставать с места, пока ему не вернут деньги.

В дальнейшим нарушитель оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти.

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