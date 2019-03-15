Российская учительница рассказала о терроризировавшем школу депутате

Учительница одной из школ в Северной Осетии Мадина Созиева рассказала подробности своего избиения депутатом собрания представителей Ардонского района Василием Гогичашвили (по другой информации, Гогичаевым), сообщает портал VSE42.RU.

По словам женщины, она обучала 12-летнюю племянницу депутата, и тот часто ходил разбираться в школу, если девочке ставили плохую оценку или делали замечание. Однажды он пришел к преподавательнице и начал бить ее по голове, «дергал за волосы, по лицу пощечины были нанесены». После этого Созиева обратилась к директору и в полицию, а родители детей, ставших очевидцами нападения, написали письмо главе района и потребовали принять меры в отношении Гогичашвили.

Собеседница издания добавила, что, когда история стала известна общественности и журналистам, депутат пришел к ней просить прощения и хотел встать перед ней на колени.

Ранее «Кавказ.Реалии» опубликовал копии докладной Созиевой начальству и жалобы родителей главе района. В документах говорилось, что утром 6 марта Василий Гогичашвили ворвался в класс к шестилетним детям, начал кричать, подбежал к учительнице, ударил ее и стал таскать за волосы по этажам. Мужчина говорил, что он депутат и ему за это ничего не будет. Все это происходило на глазах у дошколят. Поводом для такого поведения послужил звонок племянницы, которая сообщила дяде, что педагоги заподозрили ее в краже. В тексте также отмечается, что в прошлом учебном году Гогичашвили напал на другую преподавательницу.

14 марта Василий Гогичашвили сложил мандат, при этом заявил о своей невиновности и обвинил местных чиновников в травле. Мужчина сказал, что «был прав» и «любой на его месте вышел бы из себя», добавив, что он «пальцем никого не трогал».

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