Группа Rammstein выбрала новую площадку для московского концерта

Немецкая рок-группа Rammstein перенесла свой московской концерт в «Лужники». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.
Осенью 2018 года музыканты анонсировали масштабный тур, для которого разработали новую сцену и спецэффекты. Они планировали выступить 29 июля на стадионе «Динамо», однако в связи с обращениями поклонников приняли решение выбрать более крупную площадку.
Отмечается, что билеты на российские шоу Rammstein закончились менее чем за две недели с момента старта продаж. Дополнительная партия поступит в продажу 21 марта.
В настоящее время культовый коллектив работает над новым релизом, запланированным на май. Всего дискография группы насчитывает шесть студийных альбомов. Их последняя пластинка Liebe ist für alle da вышла десять лет назад.