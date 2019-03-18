Группа Rammstein выбрала новую площадку для московского концерта

Немецкая рок-группа Rammstein перенесла свой московской концерт в «Лужники». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия.

Осенью 2018 года музыканты анонсировали масштабный тур, для которого разработали новую сцену и спецэффекты. Они планировали выступить 29 июля на стадионе «Динамо», однако в связи с обращениями поклонников приняли решение выбрать более крупную площадку.

Отмечается, что билеты на российские шоу Rammstein закончились менее чем за две недели с момента старта продаж. Дополнительная партия поступит в продажу 21 марта.

В настоящее время культовый коллектив работает над новым релизом, запланированным на май. Всего дискография группы насчитывает шесть студийных альбомов. Их последняя пластинка Liebe ist für alle da вышла десять лет назад.

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