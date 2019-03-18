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Напряженная работа довела женщину до паралича лица

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Жительница Великобритании пережила паралич лицевого нерва, однако почти полностью восстановилась. Ее историей поделилось издание Metro.

Эми Грин (Amy Green) из английского города Лидс, графство Уэст-Йоркшир, отправилась спать с головной болью и онемевшим языком, приняв это за симптомы усталости. Утром 36-летняя женщина проснулась с парализованным лицом. Она направилась в больницу на обследование, где врачи диагностировали ей паралич Белла.

Лечащий врач назначил пациентке повторный прием на послеобеденное время. На тот момент болезнь только начала развиваться, Грин почувствовала себя лучше и все же поехала на работу. Спустя несколько часов ее речь стала нечленораздельной, а мышцы правой части лица ослабели и застыли. «Я будто опьянела. Я едва могла связать пару слов», — вспоминает британка.

Грин обратилась в отделение неотложной помощи. Медики заключили, что болезнь достигла пятой стадии из шести возможных. Пациентке назначили десятидневный курс стероидов, предупредив, что предсказать сроки восстановления мышц лица невозможно.

По признанию Грин, период восстановления сопровождался невыносимой болью. Женщина отметила, что раньше жила «на бегу» и постоянно работала, не оставляя себе времени на отдых. Предположительно, болезнь проявилась из-за нервного перенапряжения и стресса.

Британке потребовалось два года, чтобы побороть недуг. Сейчас ее состояние здоровья восстановилось на 95 процентов, но мышцы лица до сих пор не всегда поддаются контролю.

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