Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте подвела итоги прошедшего в Японии чемпионата мира, чем вызвала недовольство пользователей сети.

Медведева поблагодарила родителей и болельщиков за поддержку, а также тренерский штаб за веру в нее. «Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам!» — написала она.

В ответ на это пользователи сети упрекнули фигуристку за то, что она не поблагодарила бывшего тренера Этери Тутберидзе. «А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала? Когда-нибудь ты поймешь,что это единственное настоящее, что в твоей жизни были. А не фальшивая бронза по чужой путевке», — заявил один из юзеров.

Некоторые посчитали, что Алина Загитова сильнее Медведевой. «Еле до бронзы дотянула, если бы осталась у Этери, может, что-то и получилось бы», — отреагировал на ее пост один из пользователей.

25 марта Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Медведевой. Она назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь тренер ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив воспитанницам Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. От специалиста фигуристка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место.

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