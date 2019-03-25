На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Новый режим работы вводится на пяти направлениях, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт, пояснили в ЦОДД.

Изменения затронут Ленинский проспект, а также направления проспект Мира — Ярославское шоссе, Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе, Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица, а также Нижегородская улица — Рязанский проспект.

До 14 апреля на выделенных полосах данных магистралей будут демонтированы соответствующие дорожные знаки (табличка 8.5.2. «Рабочие дни»). Информация об изменениях будет транслироваться на световых табло на магистралях. Кроме того, водителей проинформируют дежурные экипажи «Дорожного патруля».

Ранее сообщалось, что с 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей. Решение объяснили несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки.

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