Авиакомпания отказалась пустить российских журналистов в самолет

Венгерская авиакомпания Wizz Air отказалась пустить российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина на рейс Рига — Киев. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».

Они должны были прилететь на презентацию книги «Россия и Украина. Дни затмения в Киеве». Организатор события Грег Фролов пояснил, что у Семенова и Камалягина были забронированы билеты, но в самолет они пройти не смогли.

«Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, в рамках которого они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если они не имеют дипломатического паспорта или вида на жительство», — рассказал устроитель мероприятия.

В Пограничной службе Украины заявили, что ничего не слышали о таком правиле перевозчика.

Журналисты намерены пожаловаться на авиакомпанию. Они подчеркнули, что Wizz Air не может решать за страну, кому разрешено в нее въезжать, а кому нет.

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