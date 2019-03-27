«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Мюнхенская «Бавария» купила у мадридского «Атлетико» защитника Лукаса Эрнандеса. Об этом немецкий клуб сообщил на своем сайте.

За трансфер футболиста «Бавария» выплатит «Атлетико» 80 миллионов евро. Таким образом, эта сделка станет рекордной в истории клуба. Француз подписал пятилетний контракт с немецким клубом. Эрнандес присоединится к партнерам после окончания сезона-2018/2019.

Зимой «Бавария» также договорилась со «Штутгартом» о трансфере соотечественника Эрнандеса Бенджамена Павара. Защитник, за которого мюнхенцы заплатили 35 миллионов евро, также присоединится к команде летом 2019-го.

Павар и Эрнандес играли в составе сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года. В составе «Баварии» также выступает еще один чемпион мира — полузащитник Корентин Толиссо.

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