Чемпион мира одновременно забил в свои ворота и получил травму

Защитник немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар отметился автоголом в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В этом же эпизоде он получил травму, пишет L'Equipe.

Павар отправил мяч в свои ворота на 84-й минуте при счете 0:2. Упав, защитник получил травму бедра и был вынужден покинуть поле. К тому моменту все замены были сделаны, поэтому «Штутгарт» остался в меньшинстве. Характер травмы станет известен позднее.

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В сентябре Павар получил повреждение в матче Лиги наций с Германией. Защитник Антонио Рюдигер в борьбе с французом наступил ему на шею и оставил отметины от шипов. Тогда игрок сумел продолжить встречу.

Павар — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он стал автором лучшего гола мундиаля, забив ударом с лета в матче 1/8 финала с Аргентиной.

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