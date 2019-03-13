Фанат «Баварии» вставил в глаз эмблему клуба

Журналисты из Bleacher Report рассказали историю болельщика мюнхенской «Баварии» по имени Райан, который поставил искусственный глаз с эмблемой клуба. Видео доступно в Twitter-аккаунте издания.

Райан рассказал, что в 2016 году ему диагностировали глазную меланому — редкую форму рака. Врачи утверждали, что у него есть выбор: потерять глаз или потерять жизнь. В итоге болельщику была сделана операция, он остался без одного глаза.

Но вместо того, чтобы использовать обычный имплант, Райан решил вставить искусственный глаз с эмблемой «Баварии». По словам мужчины, мюнхенский клуб оплатил ему операцию по установке импланта. Также, по словам Райана, 14 месяцев назад его сбила машина, он получил травмы, из-за которых все еще передвигается при помощи костылей.

Американец уточнил, что болеть за «Баварию» начал из-за отца, который родился и служил в Германии.

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