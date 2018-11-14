Фанат выстрелил в футболиста любимой команды

Защитник «Депортиво Кали» колумбиец Хуан Кинтеро рассказал о покушении на свою жизнь со стороны фаната его клуба. Слова футболиста приводит The Mirror.

23-летний защитник был за рулем, когда в окно его машины постучался неизвестный с пистолетом и принялся ему угрожать. Кинтеро нажал на педаль газа. Мужчина произвел шесть выстрелов и попал в дверь автомобиля. В машине также находился брат футболиста. Предполагается, что инцидент может быть связан с недавним выбыванием колумбийского клуба из розыгрыша Копа Судамерикана.

«Все, что я помню, — на нем был спортивный костюм "Депортиво Кали"», — прокомментировал случившееся футболист. Кинтеро также отметил, что получал сообщения с угрозами. Однако он добавил, что для Колумбии подобное считается «нормальным» после неудач на поле.

Кинтеро — воспитанник испанского «Спортинга» из Хихона. Тем не менее большую часть карьеры футболист провел на родине. На его счету 54 матча в составе «Депортиво Кали». Вместе с национальной командой Кинтеро принимал участие в Олимпийских играх в 2016 году.

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