Роналду задел фанатов «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отпраздновал гол, забитый в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов, чем вызвал негодование болельщиков английского клуба. Свою реакцию фанаты выразили в Twitter.

«Роналду забил нам и порадовался. Он сделал так впервые и впервые ощутил горечь поражения от "Юнайтед" с тех пор, как покинул нас. Есть Бог!» — написал пользователь Taofeek Oseni.

«Не кусай руку, которая тебя кормила!» — призвал пользователь Osas Cruz.

«Немного сурово со стороны Роналду праздновать мяч в ворота клуба, который его сделал», — написал Jack.

7 ноября Роналду открыл счет в матче на 65-й минуте. Гол стал первым для португальца в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После забитого мяча нападающий задрал майку и обнажил пресс. После этого португалец жестом извинился перед местной публикой. «Ювентус» тем не менее уступил во встрече: «Манчестер Юнайтед» сравнял счет на 86-й минуте и выиграл матч благодаря автоголу Сандро на 89-й минуте.

Португальский форвард провел шесть сезонов в составе английского клуба. На его счету 84 гола в 196 играх за «красных дьяволов». После ухода из стана «красных дьяволов» Роналду неоднократно отмечал, что не станет праздновать гол в ворота «Юнайтед».

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