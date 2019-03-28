Полмиллиарда пользователей Android оказались уязвимы для атак из-за браузера

В популярном мобильном браузере для Android UC Browser обнаружили уязвимость, которая позволяет загружать вредоносный код. Это открывает возможности для хакеров, сообщают вирусные аналитики компании «Доктор Веб» на своем сайте.

По их данным, таким образом браузер способен скачивать вспомогательные программные модули в обход серверов Google Play. «Это нарушает правила корпорации Google для программ, распространяемых через ее каталог ПО», — пояснили в компании.

Число загрузок UC Browser из Google Play уже превысило 500 миллионов. Эксперты подчеркивают, что каждому установившему программу угрожает потенциальная опасность. Обнаруженная уязвимость присутствует там как минимум с 2016 года. Ранее приложение не было замечено в распространении троянских или нежелательных программ. Однако, отмечают в «Доктор Веб», в теории злоумышленники пока имеют возможность получить доступ к серверам разработчика браузера и использовать встроенную в него функцию обновления для заражения сотен миллионов Android-устройств.

Хакеры могут распространять через UC Browser вредоносные плагины, способные в том числе показывать фишинговые сообщения для похищения логинов, паролей, информации о банковских картах и других персональных данных. Специалисты связались с их разработчиком, однако тот отказался от комментариев. Пока что браузер все еще доступен для загрузки и по-прежнему может скачивать новые компоненты в обход серверов Google Play.

Ранее в марте в актуальных версиях ОС Google Android выявили критически опасную уязвимость в компоненте WebView, который дает возможность отображать веб-страницы внутри Android-приложения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!