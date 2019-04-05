Хаски, Монеточка и Boulevard Depo выступят на «Маятнике Фуко» в Москве

В Москве 5 апреля состоится хип-хоп-фестиваль «Маятник Фуко» от Radio Record. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 апреля.

Ранее мероприятие дважды проходило в Санкт-Петербурге. В этом году на фестивале, который организуют в Adrenalina Stadium, выступят Pharaoh, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Мальбэк и Сюзанна, Монеточка, Пошлая Молли, DK, Хлеб, Т-Fest, Boulevard Depo, BigBabyTape, Feduk, Morgenshtern, Mnogoznaal, bollywoodFM, Bumble Beezy, OFFMi и другие исполнители.

Гостям доступны шесть категорий билетов. Их стоимость варьируется от 3 тысяч до 40 тысяч рублей.

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