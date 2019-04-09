Россиян продержали 13 часов в самолете с ледяным воздухом в салоне

Пассажиры самолета Azur Air, возвращавшегося из курортного города Канкун (Мексика) в Москву, пережили 13 часов полета со сломанными кондиционерами. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».

Из-за технической проблемы в двух секциях экономкласса температура воздуха в салоне не превышала 15 градусов, а из кондиционеров дул ледяной ветер. У многих пассажиров по возвращении в Москву с высокой температурой.

По рассказам одного из заболевших, Егора Кравца, его попутчики, сидевшие в шортах и сланцах, начали кутаться в пуховики и пледы. Сначала стюардессы обещали, что скоро станет теплее, однако шесть часов спустя объявили, что экипаж приносит извинения за некомфортную температуру.

Кравец также отметил, что в двух секциях бизнес-класса и туалетах температура была нормальной и пассажирам приходилось ходить туда, чтобы согреться.

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В результате пострадавшие от переохлаждения отправили жалобы руководству авиакомпании Azur Air, а также организатору поездки — туроператору AnexTour. Представители Azur Air сообщили, что при подготовке самолета к рейсу неполадок обнаружено не было.

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